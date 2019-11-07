Грозный, , 17:12 — REGNUM В Чечне 8 ноября в мечете «Гордость мусульман» в городе Шали пройдет акция. На всеобщее обозрение будут выставлены священные реликвии пророка Мухаммада, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Акция проводится ко дню рождения пророка Мухаммада, которое в Чечне будут широко отмечать 9 ноября. Кроме выставки святынь, в этот день состоятся религиозные обряды «зикр» и «мовлид».

По решению Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, для гостей и жителей республики будет организовано угощение.

Как ранее сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров, по решению главы фонда Аймани Кадыровой в день рождения пророка все чеченские семьи, в которых в этот день родятся мальчики и их назовут в честь пророка Мухаммада и его сподвижников, получат по 50 тыс. рублей.

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