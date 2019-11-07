Москва, , 17:20 — REGNUM Неприятная сцена разыгралась в Москве 7 ноября перед началом пресс-конференции по проблеме бэби-боксов в НСН. СМИ начало прямую трансляцию до начала мероприятия, зафиксировав приготовления.

Темой общения с журналистами стала «Эпидемия матерей-«кукушек»: Жизни брошенных детей спасут бэби-боксы?». Среди участников — зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, а также немного опоздавшая к началу экс-министр здравоохранения Московской области Ирина Солдатова.

Первой пришла Оксана Пушкина.

«Можно меня только не рядом с ним, а?» — показала на таблички спикеров, свою и Дмитрия Смирнова. В зале раздался громкий смех, а организаторы быстро поменяли выступающих местами, отсадив священника на край стола.

Через паузу Пушкина обратилась уже к журналистам:

«Вы деду задавайте вопросы этому. Пожёстче»

«Дед — Смирнов?» — уточнил работник СМИ.

«Дед — Смирнов. А я — бабка», — попыталась смягчить депутат Госдумы.

«Ты…», — указала пальцем на кресло рядом с отцом Дмитрием, приветствуя уполномоченного по правам ребёнка Ксению Мишонову.

«Ха-ха-ха, — ответила ей омбудсмен, поправляя волосы. — Мне держаться надо».

Следом подошёл отец Дмитрий и занял крайнее место у стола рядом с Мишоновой.

«Только вы не деритесь со мной, ладно? Я вас боюсь», — сходу заявила священнику уполномоченная.

«Правильно, только я никогда на женщину руку не поднимал», — попытался сгладить неловкость 68-летний Смирнов.

Началась пресс-конференция.