Рига, , 17:09 — REGNUM Портал Delfi пишет об официальном заявлении Синода Латвийской православной церкви (ЛПЦ) Московского патриархата в связи с регистрацией 24 октября этого года в регистре латвийских предприятий компании с названием «Латвийская православная автономная церковь в юрисдикции Константинопольского Патриархата».

Предприятие зарегистрировал некий Виктор Контузоров, которого ещё в 1997 году Собор Латвийской православной церкви Московского Патриархата отлучил от веры. Акт отлучения признан во всем православном мире.

В этой обстановке Синод Латвийской православной церкви сообщил, что любая информация о переходе Латвийской православной церкви под юрисдикцию Константинополя является ложью и выдумана недругами православия. Она направлена не только против самой ЛПЦ, но и каждого православного человека в Латвии.