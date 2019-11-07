Воронеж, 7 ноября 2019, 17:07 — REGNUM Возобновление чартерной полётной программы в Тунис с конца мая 2020 года анонсировал международный аэропорт «Воронеж». Сообщение о планах появилось 7 ноября на официальной странице аэропорта в социальной сети.
Как сообщается, чартерная программа в Монастир из Воронежа откроется 26 мая и будет действовать до 16 октября, ее откроют два туроператора.
Как сообщало ИА REGNUM, прямые регулярные рейсы из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург намерен запустить лоукостер «Победа». Стоимость билета до Москвы в среднем составит полторы тысячи рублей.