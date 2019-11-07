Воронеж, , 17:07 — REGNUM Возобновление чартерной полётной программы в Тунис с конца мая 2020 года анонсировал международный аэропорт «Воронеж». Сообщение о планах появилось 7 ноября на официальной странице аэропорта в социальной сети.

Как сообщается, чартерная программа в Монастир из Воронежа откроется 26 мая и будет действовать до 16 октября, ее откроют два туроператора.

«Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines на воздушных судах Boeing 737−800, с периодичностью 1 раз в 10 дней. Продажа туров уже открыта, и это отличный шанс сэкономить с помощью акций раннего бронирования», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, прямые регулярные рейсы из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург намерен запустить лоукостер «Победа». Стоимость билета до Москвы в среднем составит полторы тысячи рублей.