Москва, , 17:14 — REGNUM В Южном Медведково на северо-востоке Москвы завершается возведение надземной части жилого дома по программе реновации. Об этом 7 ноября сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Двухсекционное здание разной этажности возводится по адресу: проезд Дежнева, владение 8. Проект предусматривает строительство дома на 128 квартир: 54 однокомнатные, в том числе для маломобильных людей, и 74 двухкомнатные. Общая жилая площадь здания составит 6,6 тысяч квадратных метров. Введение новостройки эксплуатацию запланировано на 2020 год.

Как отметил Бочкарев, фасады дома выполнят в бежевых тонах и облицуют декоративными панелями с текстурой камня. Также установят короба под кондиционеры.

На первых этажах здания разместят социальные, коммерческие и культурные объекты, а также Центр информирования населения.

В вестибюле жилой части каждой секции оборудуют зону для колясок и почтовых ящиков, комната консьержа, кладовую для уборочного инвентаря.

В здании установят два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов.

Пол вестибюля и лифтовых холлов сделают на уровне земли — матери с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд.

Под новостройкой оборудуют одноэтажную парковку.