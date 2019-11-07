Пули-Алам, , 18:38 — REGNUM 6 ноября официальный представитель губернатора афганской провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам) заявил, что на территории этого региона сотни репатриантов получили помощь.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», помощь была предоставлена 140 семьям репатриантов, недавно вернувшихся в Афганистан из Ирана, Турции и Пакистана.

По словам официального представителя губернатора афганской провинции Логар, семьи репатриантов получили 282 доллара США. Финансовая помощь была предоставлена Всемирной продовольственной программой.

На официальной церемонии предоставления помощи нуждающимся семьям присутствовали заместитель губернатора провинции Логар и члены совета провинции.

Согласно вышеупомянутому заявлению, эта помощь поспособствует повышению уровня жизни репатриантов, позволит им удовлетворить свои базовые нужды и ускорит их реинтеграцию в афганское общество.

Официальный представитель губернатора афганской провинции Логар также выразил надежду, что впоследствии репатрианты получат дополнительную помощь от правительства и международных организаций.