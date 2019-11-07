Москва, , 16:54 — REGNUM Столичные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с актёра Леонида Ярмольника 800 тысяч рублей за дело о ДТП с автомобилем, принадлежащем Федеральной службе охраны. Об этом свидетельствует документ, находящийся в базе данных банка исполнительных производств.

Отмечается, что отдел судебных приставов по ЦАО ещё 3 октября возбудил дело о взыскании с Ярмольника 833 тысяч 432 рублей, при этом приставы ссылаются на исполнительный лист Хамовнического райсуда от 30 августа.

При этом сам актёр уже заявил, что намерен отстаивать свою честь и имя в судах, а также подчеркнул, что считает обозначенную сумму слишком высокой.

Читайте ранее в этом сюжете: Леонид Ярмольник: КВН стал несмешным