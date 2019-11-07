Москва, , 17:03 — REGNUM Экспериментальная программа по первоначальному обучению планеризму, рассчитанная на участие в неё детей с 12 лет, будет запущена в ДОСААФ с 2020 года. Об этом 7 ноября сообщил журналистам руководитель департамента авиации ДОСААФ Андрей Шумский.

По словам Шумского, в качестве эксперимента программа, предусматривающая начальную лётную подготовку планеристов с 12 лет будет запущена на базе Верхнехавского аэроклуба ДОСААФ, который находится в Воронежской области. Детей будут обучать на специальных «школьных» планерах моделей «Бро-11М» и «Лак-16».

Как пояснил Шумский, если эксперимент окажется удачным, то программа будет развёрнута в аэроклубах ДОСААФ в Калининграде, Москве и Новосибирске.

Шумский отметил, что благодаря данной программе дети и юноши, мечтающие связать свою жизнь с авиацией, смогут максимально рано начать набирать опыт, который им потом пригодится при поступлении в лётные училища гражданской и военной авиации.

Стоит отметить, до этого первоначальное обучение подростков планеризму начиналось лишь с 14 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туле отмечают юбилей суворовского училища