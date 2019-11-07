Ирвайн, США, , 16:50 — REGNUM Руководитель разработки Overwatch Джефф Каплан заявил, что игра не получает обновлений из-за создания сиквела. Об этом 6 ноября сообщило игровое издание Kotaku.

Каплан рассказал, что у команды разработчиков есть множество идей по развитию оригинальной игры. Однако сейчас их нельзя реализовать, потому что все силы студии Blizzard брошены на создание Overwatch 2.

Напомним, Overwatch 2 анонсировали на ежегодной игровой выставке Blizzcon 2019. В игре появятся сюжетный режим, новые герои, а также возможность кроссплатформенной игры с обладателями первой части.

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