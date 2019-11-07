Ульяновск, , 16:44 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил всем исполнительным органам рассмотреть возможность передачи государственных услуг в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Поручение было дано по итогам аппаратного совещания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Согласно проекту концепции «МФЦ 2.0», разработанной Минэкономразвития России, центры «Мои Документы» должны стать универсальным местом взаимодействия граждан и бизнеса с государством. Эта работа активизирована в Ульяновской области.

На совещании директор ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева сообщила, что в настоящее время в МФЦ в Ульяновской области доступно населению 147 из 276 государственных услуг, что составляет 57% от общего числа услуг, оказываемых органами государственной власти области. К примеру, в МФЦ доступны гражданам услуги по оформлению социальных выплат, сертификата на капитал «Семья», услуги по оформлению земельного участка, строительству, заключению брака и ряд других.

Учреждением проведена работа о возможности передачи услуг исполнительных органов в МФЦ в части приёма заявлений и выдачи готовых документы.

«Только по 7% от общего числа госуслуг имеются ограничения в законодательстве по передаче на уровень наших многофункциональных центров», — рассказала Светлана Опенышева, отметив, что исполнительным органам государственной власти необходимо проанализировать возможность передачи услуг в МФЦ, после чего будет продолжена работа «по приближению госуслуг гражданам и повышению качества их оказания».

Планируется, что с 1 декабря обмен всеми документами между МФЦ и ведомствами будет осуществляться без дублирования на бумажном носителе, то есть только в электронном виде по защищённым каналам связи. Государственные служащие пройдут соответствующее обучение.

Напомним, в 2018 году были проведены масштабные работы по модификации АИС МФЦ, где основной акцент был сделан на организацию электронного обмена между ведомствами. По итогам модификации был организован электронный обмен практически со всеми федеральными органами, с которыми были заключены соглашения об оказании услуг в МФЦ.

Власти отмечают, что Ульяновская область по итогам третьего квартала 2019 года вошла в группу регионов с высокой эффективностью организации деятельности предоставления государственных услуг по итогам. Сеть МФЦ включает в себя все муниципальные образования и состоит из 122 офисов «Мои Документы» с 337-ю окнами, также работают 94 территориальных обособленных подразделения. Ежегодно здесь оказывается более 1,3 млн госуслуг.