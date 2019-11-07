Челябинск, , 16:38 — REGNUM В Челябинске акция КПРФ к 102-й годовщине Великого Октября состоится лишь 9 ноября. Всё начнётся на Алом поле в 14:00 по местному времени (12:00 мск).

Как говорится в объявлении на сайте областного отделения КПРФ, в программе праздника значатся исторические инсценировки и концерт. Будут работать фотозоны и полевая кухня.

Отметим, 9 ноября в Челябинске будет слегка морозно — примерно минус 6 градусов. При этом горожанам обещают ясную погоду.

Как сообщало ИА REGNUM, День Великой Октябрьской социалистической революции отмечается 7 ноября. Однако в связи с тем, что этот день уже много лет рабочий, представители левых сил вынуждены переносить празднование на выходные дни.