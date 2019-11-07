Курган, , 16:37 — REGNUM В Кургане продолжаются работы по установке малых архитектурных форм — топиарных фигур. Сегодня, 7 ноября, были смонтированы ангел на шаре у перекрёстка улиц Ленина и К. Марса, а рядом с ледовой ареной установлены скульптуры фигуристки и хоккеиста.

Установка ангела на шаре

Директор департамента развития городского хозяйства Вадим Лютиков уточнил, что топиарные фигуры устанавливаются не только за счёт городской казны — украшать город помогает и бизнес-сообщество.

Планируется, что в 2019 году зеленые ландшафтные фигуры появятся ещё в ряде скверов и парков. К установке готовятся лошадь, собака, зайцы, пара кавалера и дамы, а фигура господина времён 19-го века появится возле Дома-музея декабристов.