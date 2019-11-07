Москва, , 16:32 — REGNUM Информацию о проблемах жителей московского общежития проверят следователи. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

В СК ссылаются на телесюжет, в котором показали условия жизни в этом здании.

«Жители рассказывают, что вынуждены жить в сырости и плесени, также не менялись коммуникации и периодически происходит частичное обрушение перекрытий в различных комнатах», — говорится в информации.

Отмечается, что изложенные факты будут проверены следователями, и по результатам проверки будет принято процессуальное решение.