Каспийск, Дагестан, , 16:20 — REGNUM Следователи отпустили после допроса заместителя главы дагестанского города Каспийска Заура Римиханова. Вице-мэр находится в администрации и продолжает работать в штатном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе мэрии города.

Напомним, сегодня с утра сотрудники силовых структур пришли с обысками в администрацию Каспийска. Позже стало известно, что спецмероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы города Джамалудина Омарова.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-градоначальнику вменяют в вину незаконное выделение муниципального земельного участка площадью 3 га под строительство гостиничного комплекса. Кадастровая стоимость участка составляет более 42 млн рублей.

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