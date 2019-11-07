Москва, , 16:16 — REGNUM Россия находится в демографической яме, сообщил журналистам 7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя выводы Счётной палаты РФ о том, что естественная убыль населения страны сокращается четвёртый год подряд, Песков заявил:

«Мы, действительно, находимся в так называемой демографической яме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября СП РФ опубликовала Аналитический отчёт о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь — сентябрь 2019 года, в котором сказано:

«Естественный прирост был зафиксирован только в 17 субъектах РФ, тогда как в соответствующем периоде 2018 года — в 20 субъектах. Превышение числа умерших над числом родившихся в 32 субъектах РФ составило 1,5 — 2,1 раза».