Москва, , 16:13 — REGNUM Законопроект о продлении срока выплаты пособий по уходу за ребенком с полутора до трех лет внесли в депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Решением президента выплаты на детей от полутора до трех лет повышены до уровня прожиточного минимума. Эта мера поддержки распространяется примерно на 70% российских семей с невысоким доходом, напомнил Миронов.

Остальные 30% родителей по-прежнему могут рассчитывать лишь на символические 50 рублей в месяц.

«В их интересах мы настаиваем на принятии нашего законопроекта. Пособия по уходу за ребенком должны выплачиваться на протяжении всего срока декретного отпуска. Кроме того, инициативой вводятся выплаты для тех молодых мам, которые на сегодня вообще не получают поддержки от государства», — рассказал он.