Москва, , 16:08 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на усиление социальной поддержки граждан, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

В частности, предлагается почти в 10 раз повысить пособия для неработающих трудоспособных граждан, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом до 18 лет либо инвалидами детства I группы. Сейчас родители и опекуны этих категорий граждан получают выплаты в размере 10 тыс. рублей в месяц. «Иные» лица получают 1,2 тыс. рублей.

«Нашим законопроектом мы устанавливаем выплаты в 10 тыс. рублей для всех неработающих трудоспособных лиц, которые ухаживают за детьми с инвалидностью либо инвалидами детства I группы», — рассказал Миронов.