Москва, , 16:02 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поддерживает работу поисковых отрядов, занимающихся поиском мест расстрелов и захоронений жертв политических репрессий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин ранее, еще до 2008 года посещал мемориальные места, где имели место массовые казни людей в ходе политических репрессий, он неоднократно выступал на этот счет, где давал свою однозначную оценку политическим репрессиям, не терпящую различных трактовок. Он это всячески поддерживает, его оценки прекрасно известны», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не слышали о каких-либо трудностях во взаимоотношениях между общественными организациями и правоохранительными органами в масштабах всей страны, поскольку «это просто невозможно».