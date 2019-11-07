Челябинск, , 16:02 — REGNUM В Челябинске арестованы двое рецидивистов, которые напали на двух школьниц, отобрали их ценные вещи и надругались. Меру пресечения избрал Курчатовский райсуд 7 ноября, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

С ходатайством в суд обратились представители СКР. Граждане 1982 и 1987 года рождения отправлены в СИЗО на два месяца.

По данным прокуратуры, они отбывали наказание в одной колонии. Освободились в марте. Потерпевшие девушки уже опознали их. Также в одном из ломбардов найдено похищенное имущество, которое сдал туда один из обвиняемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября рецидивисты напали на двух школьниц в одном из районов Челябинска. Позднее налётчики были задержаны.

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