Киев, , 16:10 — REGNUM Наивысший уровень этнических предубеждений у жителей Украины наблюдается в отношении цыган, а самый низкий — к украинцам, белорусам и русским. Соответствующее исследование опубликовал 7 ноября Киевский международный институт социологии на своём официальном сайте.

Социологи отметили, что в сентябре 2019 года уровень ксенофобии на Украине снизился в сравнении с 2018 годом.

Наименьшая социальная дистанция наблюдается между русскоязычными и украиноязычными жителями Украины, русскими и белорусами (2,18−3,18 пунктов). Большинство опрошенных готовы видеть представителей этих групп в качестве членов семей, родственников или близких друзей.

Второй большой этнической группой являются поляки, евреи, крымские татары, канадцы, американцы и немцы. Показатель социальной дистанции составляет 3,99−4,31 пунктов.

На последнем месте находятся французы — 4,41, румыны — 4,7, африканцы — 5,2 и цыгане — 5,41 пункт.

Опрос проводился с 6 по 16 сентября. Всего было опрошено 2035 жителей Украины в 110 населённых пунктах на подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологическая компания Research & Branding Group выяснила, что 35% жителей Украины вообще не имеют накоплений «на чёрный день». Ещё треть имеет сбережения, которых хватит не более чем на два месяца.

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