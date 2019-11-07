Москва, , 15:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о жёстких высказываниях главы Чечни Рамзана Кадырова, в которых он призвал жёстко карать за публикацию сплетен и оскорблений в интернете

«Я не читал оригинал стенограмм этого заседания правительства, не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикацию BBC, при всём уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что на противоправные высказывания должны соответствующим образом реагировать правоохранительные органы, однако попросил не воспринимать эту фразу как призыв к действию.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете