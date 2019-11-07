Курск, , 15:47 — REGNUM В Курске разработали и согласовали с подрядчиками систему уборки улиц и дворов от снега. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в зимний сезон 2019−2020 года власти намерены не допустить повторения «коммунальной катастрофы» прошлой зимы.

«Утверждён четкий план, какая подрядная организация работает в случае обильного снегопада, средних и небольших осадков. Также разработаны схемы складирования снега. Мы переняли опыт крупных городов — в случае серьёзного снегопада используются временные площадки. Туда убирают снег, потом в спокойном режиме перемещают на площадки постоянного складирования. Эти «перехватывающие» участки утверждены с соблюдением экологических требований», — рассказал губернатор Роман Старовойт.

Предполагается, что снег в областном центре будут убирать около 85 машин. Подрядчики подготовили уже 78 из них. Также на помощь курским коммунальным службам будут готовы прийти фирмы, у которых есть собственная снегоуборочная техника.

Для обработки улиц 25 тысяч кубометров пескосоляной смеси. По инициативе губернатора в Курске проведут «эксперимент» с реагентами, чтобы сравнить их эффективность:

«В следующую зиму, думаю, можно попробовать ещё и жидкие хлориды, и крошку мелкой фракции. Песок сметается, а каменная фракция либо вмерзает в лед, либо втаптывается в снег. В качестве эксперимента попробуем обрабатывать несколько улиц таким материалом», — заявил Старовойт.