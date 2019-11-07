Москва, 7 ноября 2019, 16:03 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) до конца 2019 года проложат 30 километров газовых сетей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 7 ноября.
Решение было принято Градостроительно-земельной комиссией столицы. На заседании одобрили проекты планировки газопроводов высокого давления на территории поселений Филимонковского, Марушкинского, Десеновского, Сосенского, Воскресенского, Первомайского, Щаповского и Краснопахорского.
Первый участок газопровода протяженностью 20,09 километров проложат от Киевского шоссе (деревня Мешково) до Калужского шоссе (СНТ «Ракитки»). Также для обслуживания объекта построят газорегуляторный пункт «Десна».
Проект поможет улучшить газоснабжение Марьинской птицефабрики и близлежащих населенных пунктов, включая деревни Мешково, Бурцево, Середнево, Кнутово, Пенино и Милорадово, садоводческие товарищества «Высокое», «Черный Луг», «Таксатор» и другие.
Второй участок длиной 9,5 километров будет проложен от Калужского шоссе (деревня Чириково) до Варшавского шоссе (поселок Курилово). Рядом с объектом построят газорегуляторный пункт «Русино». Этот участок газопровода будет обслуживать близлежащие населенные пункты, включая поселок Курилово и деревню Русино.