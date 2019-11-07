Москва, , 15:49 — REGNUM Роскомнадзор отреагировал на информацию в СМИ об утечке личных данных пользователей Instagram. Об этом в кулуарах конференции «Защита персональных данных» сообщил глава надзорной службы Александр Жаров.

Он рассказал, что по данному поводу был направлен запрос компании Facebook.

«Ответа пока не получили, но и регламентные сроки еще не истекли», — сообщил журналистам Жаров.

Глава Роскомнадзор также отметил, что от граждан России жалобы по данному случаю не поступали.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о выставленной на продажу базе данных 20 млн аккаунтов с указанием адресов электронной почты и мобильных телефонов их владельцев. За информацию злоумышленники запросили 2,8 биткоина (около $22 тыс.).