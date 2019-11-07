Москва, , 15:41 — REGNUM За январь-сентябрь 2019 года за пределы России граждане совершили 37 млн 197 тыс. 522 поездок, это на 6,94% больше, чем в прошлом году (34 млн 782 тыс. 072), Таковы данные Погранслужбы ФСБ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Лидером в российском туристическом потоке является Турция, на втором месте Абхазия, на третьем — Финляндия. В пятёрку лидеров вошли Казахстан и Китай.

Также в топ-10 стран-лидеров по объему выездного турпотока из России по итогам трёх кварталов 2019 года оказались: Украина, Эстония, Италия, Германия и Грузия.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России без виз могут посещать 117 стран мира.

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