Москва, 7 ноября 2019, 15:41 — REGNUM Социальные службы Швеции считают, что если родители поссорились или накричали на детей, то эта плохая семья, у которой надо немедленно отобрать детей. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 ноября на брифинге в пресс-центре ИА REGNUM рассказала дочь бежавшего из Швеции гражданина РФ Дениса Лисова — София Лисова, девочка, которую отобрали у родных родителей и передали в приёмную семью.
Как рассказала София, после пережитого у детей появляется очень много стрессов и переживаний, так как детям нужны теплота и забота родных родителей, а не чужих.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский гражданин Денис Лисов, который вывез трёх своих дочерей из Швеции, вернулся в Российскую Федерацию через Польшу. Лисову вместе с детьми пришлось бежать из Швеции, после того как в сентябре 2017 года его супругу насильственно госпитализировали, а три дочери были изъяты социальной службой.
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