Москва, , 15:41 — REGNUM Социальные службы Швеции считают, что если родители поссорились или накричали на детей, то эта плохая семья, у которой надо немедленно отобрать детей. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 ноября на брифинге в пресс-центре ИА REGNUM рассказала дочь бежавшего из Швеции гражданина РФ Дениса Лисова — София Лисова, девочка, которую отобрали у родных родителей и передали в приёмную семью.

«Как и в любой другой семье, там было, где покушать и где поспать, — рассказала София. — Но были часто моменты, когда приёмные родители повышали голос и кричали на моих сестёр, что мне запомнилось навсегда. И конечно, это было тяжело видеть. Папа с нами так никогда не обращался. После этого мне до сих пор плохо. Они не делали ничего физического. Но если мои сёстры не слушались, то они (приёмные родители — прим. ИА REGNUM) довольно сильно повышали голос. Были моменты, когда мои сестры убегали в комнату. Я каждый день говорила, что хочу вернуться к папе. Я понимала, что мы там не оттого, что приёмные родители нас так сильно любят. Им ведь платят деньги за это. Я не знаю, почему социальные службы считают, что если родители поссорились или накричали на ребёнка, то семья сразу плохая. Они почему-то считают, что забрать детей и передать их другую семью, это хорошая идея. Но нам плохо там».

Как рассказала София, после пережитого у детей появляется очень много стрессов и переживаний, так как детям нужны теплота и забота родных родителей, а не чужих.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский гражданин Денис Лисов, который вывез трёх своих дочерей из Швеции, вернулся в Российскую Федерацию через Польшу. Лисову вместе с детьми пришлось бежать из Швеции, после того как в сентябре 2017 года его супругу насильственно госпитализировали, а три дочери были изъяты социальной службой.

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