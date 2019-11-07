Москва, , 15:31 — REGNUM В Кремле позитивно оценили совместную работу российских и французских археологов по поиску останков соратника Наполеона — генерала Гюдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, об этой истории хорошо известно. Действительно, наши и французские археологи здорово поработали, и документы изучили, и провели совместные раскопки. Собственно, все тесты ДНК, насколько я понимаю, подтвердили, что это действительно генерал Гюден», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что глава государства в курсе данного события, и Россия готова оказать всяческое содействие Франции в случае, если власти последней выразят какую-либо заинтересованность в данном вопросе.