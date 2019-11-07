Роквилл, США, , 16:13 — REGNUM Игроки Fallout 76, оформившие платную подписку, сформировали «апокалиптическую аристократию» на серверах проекта. Об этом 7 ноября рассказывает портал Gamesradar.

В новой организации уже больше 350 человек. Она образовалась в ответ на насмешки геймеров над теми игроками, которые решили оформить премиум-членство.

Напомним, «классовая война» разгорелась в Fallout 76 после введения платной подписки. Игроки, отказавшиеся от её покупки, начали массово убивать персонажей геймеров-подписчиков.

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