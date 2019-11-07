Вологда, , 15:23 — REGNUM Вологодские метеорологи увеличили количество наблюдений за уровнем воды в реках. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Синоптики констатируют, что ситуация с выпадением такого объема осадков является аномальной.

«Такая ситуация и осадки для ноября не характерны, это уже является аномальным явлением. В отдельных местах отмечается выход воды на пойму и затопление прибрежных территорий, затопление жилых домов. Это Сосновский сельсовет по реке Тошня, на реке Лежа — населенные пункты Зимняк, Бушуиха, где вода уже подступила к домам. Уровень в реке Вологде достиг критических отметок, возможен выход воды в районе Прибрежного микрорайона, на улицу Луговую и затопление дороги, которая подходит к микрорайону. На моей памяти таких уровней воды на реках Вологда, Лежа и Замняк вообще не было, в 2012 году были высокие уровни, но они несравнимы. К отметкам неблагоприятного явления они не приближались, и затоплений не было», — заявила начальник отдела гидрологии Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирина Риммер.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне режим ЧС был введен в 13 районах области. Из некоторых населенных пунктов пришлось эвакуировать людей.