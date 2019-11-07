Москва, 7 ноября 2019, 15:22 — REGNUM Долг жителей России — продолжить дело победителей и строить великую страну. Об этом 7 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
«Наш долг — продолжить дело победителей, строить великую и сильную страну», — написал Собянин после торжественного мероприятия на Красной площади, посвящённого 78-й годовщине военного парада в осажденной Москве 7 ноября 1941 года.
Мэр рассказал, что 7 ноября вспоминает людей, которые победили в Великой Отечественной войне.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.