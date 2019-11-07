Токио, , 16:05 — REGNUM В ноябре в игре Monster Hunter World: Iceborne стартуют сразу два события-кроссовера. Геймеры смогут примерить на себя костюмы персонажей Horizon: Zero Dawn и Resident Evil 2, сообщает портал Gematsu 7 ноября.

https://twitter.com/monsterhunter/status/1192236487984734208

Кроссовер с Resident Evil 2 стартует в игре 8 ноября 2019 года, а с Horizon: Zero Dawn — 21 ноября 2019 года. Во время обоих событий игроки получат новые броню, оружие и специальные задания.

Напомним, расширение Iceborne для игры Monster Hunter World вышло 6 сентября 2019 года. В нём разработчики добавили новую сюжетную линию и несколько десятков уникальных чудовищ.

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