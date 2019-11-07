Самара, , 15:23 — REGNUM Главным героем Парада Памяти в Самаре стал участник исторического парада 7 ноября 1941 года, последний живой герой 3-ей ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Отмечается, что несмотря на свой возраст танкист легендарного танка Т-34 работает с молодежью, возглавляя совет ветеранов Кировского района Самары.

Сегодня перед торжественным маршем, кавалер орденов Ленина и «Отечественной Войны» 1 степени, обладатель медалей «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За участие в военном параде в День Победы» объехал все парадные расчеты на историческом автомобиле. Владимира Ивановича вся площадь приветствовала стоя.

Напомним, что Владимир Иванович с первых дней войны стремился попасть на фронт, но работников авиационного завода на фронт не брали. Ему удалось хитростью попасть в ряды Красной армии в апреле 1944 года. Во время войны он сменил три экипажа и три танка.

1 мая 1945 года в составе штурмовой группы танк сержанта Чудайкина двигался впереди наступающих подразделений, тем самым обеспечивал атаку пехоты и уничтожал огневые точки противника в здании Рейхстага.

Во время боя, прорвавшийся вперед советский танк был подбит и загорелся, мешая продвижению танка сержанта Чудайкина. Тогда, он выскочил из своей боевой машины, помог экипажу выбраться из горящего танка и потушить пожар.

В это время Владимир Иванович был ранен и контужен. Но несмотря на это он продолжал бить фашистов, обеспечивая огнем своего танка продвижение пехоты и водружение Знамени Победы над Рейхстагом.

Напомним также, что во время Парада Памяти по площади Куйбышева прошли 125 парадных расчетов и легендарный танк Т-34, а в небе над Самарой пролетел легендарный штурмовик Ил‑2.

Впервые в этом году состоялся «марш юнармейцев». По площади прошли около 2,5 тысяч воспитанников юнармейских отрядов со всех районов Самарской области.

На Парад Памяти прибыли 10 представителей иностранных дипмиссий из Словении, Болгарии, Австралии, Канады, Сербии, Белоруссии, Турции, Кипра, Италии, Швейцарии.