Москва, , 15:55 — REGNUM Специалисты проверили уровень шума и радиации на строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро «Проспект Вернадского». Об этом 7 ноября сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

После обращения местных жителей специалисты провели проверку на стройке станции «Проспект Вернадского». Уровень шума, вибрации и радиации, распространяемый стройкой на жилые территории соответствует норме.

Как отметил Антосенко, станция «Проспект Вернадского» БКЛ станет пересадочной с одноименной станции Сокольнический линии метро. БКЛ поможет разгрузить центральные узлы метро и южные участки Арбатско-Покровской и Сокольнической веток столичной подземки.

Тоннели до станции «Мичуринский проспект» уже построены, при их строительстве использовались тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК). Также началась проходка правого тоннеля до станции «Улица Новаторов». Параллельно ведутся работы по возведению основных конструкций станции «Проспект Вернадского» из монолитного железобетона.