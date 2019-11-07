Всеволожск, Ленинградская область, , 15:15 — REGNUM Региональные экологи Ленинградской области, совместно с бойцами ОМОН Росгвардии, пресекли попытку вывалить строительный мусор в чистом поле, передает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Облава на организаторов несанкционированной свалки проходила под деревней Агалатово Всеволожского района Ленинградской области в четверг, 7 ноября. Поле, которое злоумышленники выбрали под свалку, располагается возле бетонного завода, чуть поодаль от Ново-Приозерского шоссе.

Водители двух КАМАЗов с петербургскими и владивостокскими номерами высыпали строительный мусор с битым цементом и попытались уехать. Однако безнаказанными скрыться им не удалось. Во время того, как кучу мусора начал ровнять с землей бульдозер, и прибыла инспекция с поддержкой.

«Будут возбуждены как минимум три административных дела на водителей, осуществлявших незаконное обращение отходами. Техника также будет изъята и поставлена на специализированную стоянку. Кроме того будем выяснять кто собственник и организатор работ», — сказал заместитель председателя комитета Госэконадзора Ленобласти Алексей Рылеев.

Он уточнил, что штраф для физических лиц за такое правонарушение составляет до 2 тысяч рублей, а для юридических лиц до 250 тысяч рублей.

Кроме того в рамках производства будет произведен отбор земли и установлена сумма причиненного ущерба. Штраф за это предусмотрен до 500 тысяч рублей.

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