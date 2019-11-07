Симферополь, , 15:20 — REGNUM На дорогах Крыма выявили почти 1,5 тысячи нарушений в сфере пассажирских перевозок. Об этом 7 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«В течение минувших четырёх месяцев, сотрудники различных подразделений крымской полиции пресекли почти 1,5 тысячи административных правонарушений в сфере пассажироперевозок», — уточнили в МВД.

В частности, по данным правоохранителей, задержаны и отправлены на спецстоянку 4 автобуса, а также 73 легковых автомобиля, которые использовались при организации незаконной перевозки пассажиров в качестве такси.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма много раз говорили о проблеме нелегальных перевозок на полуострове. Для борьбы с ними местные власти ужесточили штрафы и пригрозили конфискацией транспортных средств.

Об этом: В Крыму просят разрешения отнимать у нелегальных перевозчиков машины