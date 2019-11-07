Симферополь, 7 ноября 2019, 15:20 — REGNUM На дорогах Крыма выявили почти 1,5 тысячи нарушений в сфере пассажирских перевозок. Об этом 7 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В частности, по данным правоохранителей, задержаны и отправлены на спецстоянку 4 автобуса, а также 73 легковых автомобиля, которые использовались при организации незаконной перевозки пассажиров в качестве такси.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма много раз говорили о проблеме нелегальных перевозок на полуострове. Для борьбы с ними местные власти ужесточили штрафы и пригрозили конфискацией транспортных средств.
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