Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM В Роскосмосе нет дискриминации по половому признаку, и девушек среди космонавтов меньше по другой причине. Об этом 7 ноября рассказал исполнительный директор космической корпорации по пилотируемым программам, космонавт Сергей Крикалев на форуме «Космостарт» в Санкт-Петербурге.

Как объяснил представитель Роскосмоса, при отборе в отряд космонавтов у девушек равные шансы с мужчинами. Их мало среди прошедших лишь по той причине, что среди «прекрасного пола» гораздо меньше желающих связать свою жизнь с космосом.

Крикалев также рассказал о своей беседе на данную тему со своим европейским коллегой. Тот ответил, что у них девушек постоянно примерно в семь раз меньше, чем мужчин, и это не вызывает вопросов.