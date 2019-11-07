Москва, , 15:05 — REGNUM В споре гражданина РФ Дениса Лисова со шведской ювенальной юстицией польский суд встал на сторону российского гражданина и отказался депортировать его в Швецию. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 ноября на пресс-конференции рассказал адвокат Лисова Бабкен Ханзадян.

«Для нас самым главным было то, чтобы семья оставалась вместе. Когда я увидел Дениса, то понял, что это нормальный человек и у него нормальная семья. И самым главным для нас было не допустить того, чтобы шведская ювенальная юстиция разлучила Дениса с дочерьми. Самое главное то, что сейчас Денис вместе с дочками в России, — сказал Ханзадян. — Когда я первый раз увидел его дочерей, они не говорили по-русски. И это для меня тоже не было нормально. Спустя семь месяцев они говорят по-русски. И мы этому очень рады. Дети были в розыске, и сам Денис попал в розыск. Однако польский прокурор тоже очень хорошо работал и не задержал Дениса, а польские суды признали, что Дениса нельзя отправить в Швецию, так как тогда будут нарушены его права».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Денис Лисов вернулся в Россию после того, как был вынужден бежать из Швеции вместе со своими дочерьми, которых местная ювенальная юстиция передала в приёмную семью, после того как мать девочек заболела и была госпитализирована с подозрением на шизофрению.

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