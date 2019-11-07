Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.

Он отметил, что деньги стали почти бесплатны для богатых, тогда как всем остальным они почти недоступны. Все это ведет к росту огромных состояний и разрыву между богатыми и бедными, который будет только увеличиваться.

По его словам, инвесторы вкладывают больше денег в стартапы, чем это необходимо. Тем, кто отказывается принимать средства, они угрожают финансированием конкурентов. Богатые люди надеются получить высокую доходность, основываясь на нескольких успешных примерах других компаний, однако это только надувает очередной финансовый пузырь.

В результате расплачиваются за такую политику бедные люди, среди которых пенсионеры или получатели социальных пособий, потому что пенсионные фонды не могут выплачивать средства, которые пообещали, поскольку инвестиции не приносят дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали субъективный порог бедности. По их мнению, семья живет в бедности, если средний доход одного члена семьи не превышает 12,5 тыс. руб.

Согласно результатам исследования о заработной плате, проведённого сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», в России всего лишь 5% граждан не только спокойно доживают до следующей зарплаты, но и имею возможность делать сбережения.

При этом 75% жителей денег до получки не хватает. Так, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете, более трети опрошенных (38,4%) зачастую нуждаются в почти 10 тыс. рублей.

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