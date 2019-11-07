Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Игрок Destiny 2 с ником Bagel4k первым достиг 999 уровня и в одиночку прошёл рейд (высокоуровневое подземелье) «Расколотый трон». В честь этого события разработчики 6 ноября на своём официальном сайте поздравили геймера и намекнули на то, что его достижения могут повлиять на мир игры.

По сюжету игры, прохождение «Расколотого трона» в одиночку должно было снять таинственное проклятие с «Города грёз». Однако разработчики от лица Саватун (один из боссов в Destiny 2) заявили, что этого «пока» не произойдёт.

Создатели Destiny 2 также отметили, что все достижения Bagel4k были «хитрой ловушкой» Саватун. Геймеры считают, что таким образом разработчики намекают на скорое возвращение этого босса в сюжет проекта.