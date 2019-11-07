Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 14:50 — REGNUM В ямальском городе Губкинский установили пять экобоксов для утилизации опасных бытовых отходов — использованных батареек, люминесцентных ламп и ртутных градусников. Накопившиеся отходы будут отправлять в Ноябрьск на утилизацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Экобокс в Губкинском Пресс-служба главы ЯНАО

Если контейнеры для опасных отходов будут пополняться быстро, то их число увеличится.

Есть возможность поставить тако бокс на каждой контейнерной площадке, отметил мэр Губкинского Андрей Гаранин.