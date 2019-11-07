Йошкар-Ола, , 14:44 — REGNUM Митинг регионального отделения КПРФ, посвященный 102-й годовщине Октябрьской революции, в Марий Эл состоялся в День народного единства, который одновременно является днем образования Марийской АССР. В этом году отмечается 99 лет со дня образования республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным коммунистов, в мероприятии приняли участие сотни жителей Йошкар-Олы, а также Оршанского и Медведевского районов республики.

По итогам митинга была принята резолюция с требованием отправить в отставку правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как сообщало ИА REGNUM, своеобразной протестной акцией, которая состоялась накануне годовщины революции, стал уход фракции КПРФ в полном составе с внеочередного заседания горсобрания Йошкар-Олы, на котором должны были выбрать мэра города. В сессии был объявлен бессрочный перерыв, выборы мэра все равно состоялись, только вечером 6 ноября.

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