Москва, , 14:43 — REGNUM В переход России на цифровое телевещание не верилось из-за неразвитости технологий. Об этом заявил 7 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что программа касается каждого домохозяйства и каждого гражданина и за годы она менялась.

«Я помню первые разговоры лет 12−13 назад на эту тему, тогда задача казалась абсолютно неразрешимой, потому что нужно было покупать практически каждому человеку вот эти дорогостоящие приёмные устройства», — заявил глава правительства.

Он отметил, что технологии изменили ситуацию, в том числе благодаря современным телевизорам, в которые вмонтированы приёмные устройства.