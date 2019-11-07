Курск, , 14:43 — REGNUM В Курске на улице Мирной на контейнерной площадке скопилась свалка мусора и строительных отходов, сообщил портал «Друг для друга».

По словам местных жителей, управляющая компания не вывозит скопившийся вокруг контейнеров крупногабаритный мусор, из-за чего к площадке просто нельзя подойти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Курском районе тоже обнаружили незаконную свалку, которая может обернуться уголовным делом для владельца участка. С него через суд также требуют выплатить компенсацию за ущерб окружающей среде — более 30 миллионов рублей.

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