Москва, 7 ноября 2019, 15:56 — REGNUM Создатели российского фантастического фильма «Аванпост» запустили браузерную игру на сайте своего проекта. Об этом 7 ноября сообщает «Мир Фантастики».
Игра использует технологию Google Maps и позволяет геймерам побывать на реальных российских улицах после нападения пришельцев. Главная задача игрока — уничтожить захватчиков.
Напомним, премьера «Аванпоста» состоится 21 ноября 2019 года. Главную роль в картине исполнил актёр Пётр Фёдоров.
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