Белгород, , 14:42 — REGNUM Регулировщики дорожного движения будут дежурить на перекрёстке улиц Губкина и Красноармейская в Белгороде, написал 7 ноября мэр города Юрий Галдун на своей странице в социальной сети. Закрыть проблемный перекрёсток, на месте которого раньше размещалось круговое движение, невозможно, потому что не существует альтернативного объезда объекта.

Реконструкция кругового перекрёстка уже закончена, нанесена постоянная разметка, по словам мэра, все работы выполнены в обещанные сроки. За время реорганизации движения этот участок стал одним из самых аварийных в Белгороде.

«Закрыть перекресток Губкина-Красноармейская для реконструкции невозможно, нет объезда. Пользоваться им в период проведения ремонтных работ — неизбежность. К 20-м числам ноября в полном объёме должна заработать система «Интеллектуальный светофор». Работа по её установке проводится поэтапно, оборудование достаточно сложное, ранее в городе не было подобного опыта. С сегодняшнего дня и до момента полного запуска умного светофора здесь будут дежурить регулировщики», — уточнил градоначальник.

«Интеллектуальный светофор» с видеодетектором будет менять режимы работы. Это позволит нивелировать транспортный затор и увеличить пропускную способность перекрёстка на 25%.

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