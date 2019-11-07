Переславль-Залесский, Ярославская область, 7 ноября 2019, 14:33 — REGNUM 7 ноября 2019 года в Переславле-Залесском на митинге, посвященном 102-ой годовщине октябрьской революции, был торжественно открыт восстановленный памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Монумент, который был фактически разрушен в ходе реконструкции дома культуры в 2017 году, был восстановлен по инициативе депутата городской Думы Переславля от партии КПРФ Александра Дымы.
Право открыть памятник было представлено старейшему коммунисту Переславля, участнику Великой Отечественной Войны — Борису Петрунину. Под аплодисменты собравшихся на Народной площади переславцев памятник вновь предстал на всеобщее обозрение. В митинге принял участие и глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев.
Его главы были встречены аплодисментами. К обновленному памятнику участники митинга возложили цветы. Всего на Народной площади Переславля собралось около 100 человек.
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