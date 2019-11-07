Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Сценарист игры Left 4 Dead Чет Фалижек работает над новым кооперативным шутером от первого лица. Об этом 6 ноября сообщил игровой портал VG 24/7.

Созданием проекта займётся новая студия Фалижека под названием Stray Bombay. Её сооснователем является бывший дизайнер компании Riot Games Кимберли Волл.

Напомним, Чет Фалижек работал сценаристом в Valve до 2017 года. За время своей карьеры он написал сценарии к играм Left 4 Dead, Portal и Half-Life 2.

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