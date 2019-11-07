Пермь, , 14:28 — REGNUM В Пермском крае проходят праздничные мероприятия в честь 102-годовшины со дня Октябрьской социалистической революции. Вечером 7 ноября в сквере театра оперы и балета (возле памятника В.И. Ленину) в Перми запланирован митинг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении КПРФ.

В первой половине дня 7 ноября праздничные мероприятия уже прошли в ряде муниципальных образований. В Кизеле возложили красные гвоздики к памятнику В.И. Ленину. В Октябрьском городском округе организовали митинг и возложение цветов к памятнику Ленина. Коммунисты Суксунского района собрались почтить память первых революционеров, погибших за власть трудового народа.

В Добрянке ливень не стал помехой для праздника. Несмотря на непрекращающийся дождь и рабочий день, коммунисты и сторонники КПРФ собрались у памятника В. И. Ленину. После музыкального вступления из революционных и патриотических песен, состоялся митинг.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье прогнозируют ледяной дождь, снегопады и грозы