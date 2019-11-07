Вичуга, Ивановская область, 7 ноября 2019, 14:28 — REGNUM В Вичугском районе Ивановской области у водителей «скорой помощи» администрация больницы удерживала затраты на горюче-смазочные материалы — водителей заставляли оплачивать перерасход ГСМ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
Нарушения были выявлены в ОБУЗ «Вичугская ЦРБ». Как установили прокуроры, все водители скорой помощи на основании приказов главного врача ОБУЗ «Вичугская ЦРБ» июне-августе 2019 года были привлечены к материальной ответственности в связи с перерасходом горюче-смазочных материалов — деньги были удержаны из их заработной платы.
Как пояснили в прокуратуре области, приказы руководство больницы приняло с нарушением положений трудового законодательства. Кроме того, суммы, которые были удержаны у водителей, были рассчитаны на основании
В адрес главврача больницы прокуратура принесла три протеста с требованием отменить незаконные приказы, и внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства. На данный момент требования прокуратуры выполнено, деньги, незаконно удержанные из зарплаты — это 11 тыс. рублей — возвращены.