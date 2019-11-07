Вичуга, Ивановская область, , 14:28 — REGNUM В Вичугском районе Ивановской области у водителей «скорой помощи» администрация больницы удерживала затраты на горюче-смазочные материалы — водителей заставляли оплачивать перерасход ГСМ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Нарушения были выявлены в ОБУЗ «Вичугская ЦРБ». Как установили прокуроры, все водители скорой помощи на основании приказов главного врача ОБУЗ «Вичугская ЦРБ» июне-августе 2019 года были привлечены к материальной ответственности в связи с перерасходом горюче-смазочных материалов — деньги были удержаны из их заработной платы.

Как пояснили в прокуратуре области, приказы руководство больницы приняло с нарушением положений трудового законодательства. Кроме того, суммы, которые были удержаны у водителей, были рассчитаны на основании

«Также установлено, что расчет суммы материальной ответственности за перерасход горюче-смазочных материалов произведен на основании сведений Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», что являлось нарушением федерального законодательства в части порядка выявления перерасчета горючего и установления соответствующего ущерба», — сообщили в прокуратуре.

В адрес главврача больницы прокуратура принесла три протеста с требованием отменить незаконные приказы, и внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства. На данный момент требования прокуратуры выполнено, деньги, незаконно удержанные из зарплаты — это 11 тыс. рублей — возвращены.