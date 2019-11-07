Москва, , 14:27 — REGNUM Интересно, но в сегодняшней сводке новостных топов рядом с сюжетом о сокращении населения России расположен другой — о том, что российские законодатели готовят законопроект о том, что ветхие дома, в которых живут граждане РФ, не будут больше расселяться, но будут ремонтироваться за их счёт. Выглядит как простое, но курьёзное совпадение, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский, комментируя данные Счетной палаты риске сокращения населения России.

«Напрашивается очередной обидный эпитет о «страшной отдалённости» одних от других: если у таких людей нет денег, чтобы переселиться в нормальное, а не ветхое, жильё, то откуда у них деньги на его ремонт? Но это так, мысли вслух.

Для естественного воспроизводства нации в семье должно быть, как минимум, двое детей, а для восстановления демографии — больше двоих. Для большинства граждан необходимым условием решения заводить второго ребёнка является, помимо стабильности (в широком смысле слова, который включает в себя базовые материальные, социальные и медицинские гарантии — родители справедливо не хотят, чтобы их дети жили хуже, чем они сами в своём детстве) — наличие отдельных комнат для разнополых детей.

В городских условиях это однозначно указывает на наличие у родителей возможности получения ипотеки на трёхкомнатную квартиру, что при современном соотношении средних зарплат к средней стоимости жилья доступно лишь примерно 50% молодых пар. Соответственно, остальные 50%, при условии, если их брак сохранится и выльется в желание иметь ребёнка, проживая в двухкомнатных квартирах, скорее всего, ограничатся одним ребёнком.

Но это лишь одна сторона проблемы. 1 января 2007 года была запущена федеральная программа материнского капитала, но уже в сентябре 2008 года случился мировой финансовый кризис, вызвавший первую волну массовой безработицы в РФ (и в мире, будем справедливы, хоть это мало что меняет).

Затем, спустя всего шесть лет, произошёл второй кризис — кризис резкого падения цен на нефть и девальвации рубля, который ударил уже не столько по рынку труда, сколько по реальным активам, сбережениям и покупательной способности молодых семей. Программу материнского капитала не только сохранили, но и несколько раз проиндексировали.

Это хороший, казалось бы, знак — знак того, что государство заботится о молодых российских семьях. Но теперь давайте взглянем на эту ситуацию глазами самих этих семей. Получается так, что государство мотивировало рождение второго ребёнка за счёт тех средств, которые должны были быть направлены на социально-трудовую стабильность общества в период двух кризисов.

По сути в ситуации уволенного/сокращённого главы семейства это было равнозначно тому, что вместо стабильной работы ему выдали, пусть и неплохое, но всего лишь «выходное пособие», и при этом подняли ему стоимость ипотеки за счёт вынужденного роста процентной ставки и девальвации рубля.

Поэтому рецепт здесь может быть один. Необходимо уходить от социальной модели президентских указов и переходить к модели конституционных гарантий, потому что современное общество — это не армия (а в армии дети, за редким исключением, не рождаются)», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может не достичь национальной цели устойчивого роста численности населения, которую поставил президент Владимир Путин, говорится в докладе Счетной палаты РФ.

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